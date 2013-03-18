İlk kuşlar iki değil dört kanatlıydı

Çin’de gün yüzüne çıkarılan antik fosiller üzerinde yapılan araştırmalar 150-100 milyon yıl öncesinde yaşamış olan ilk kuşların iki değil, dört kanatlı olduğunu ortaya koydu.

Jehol Biota bölgesinde yapılan kazılarda, paleontoloğ Zing Xu tarafından, 133-120 milyon yıl öncesinin jeolojik özelliklerini barındıran , kuşların evrim süreçlerinin çok erken dönemlerine rastladığı düşünülen fosil kalıntıları bulundu.

Dört kanatlı kuşun ‘bilinen en basit uçuş şeklini’ yansıttığını belirten Xu, “İlk kuşları dört kanatlı dinozorlardan türedi. Ancak bu canlıların planör gibi uçabildiğini düşünmek doğru olmaz” şeklinde konuştu. Xu’nun bahsettiği dinozorlardan bir tanesinin Microraptor olduğu düşünülüyor. Uçamayan bu dinozor, iki bacağı ve kolunda tüylere sahipti. Palentologlar, bir zamanlar bu dinozorun uçabildiğini düşünüyordu.



Hareket kabiliyeti değişti



Çinli araştırmacılar, 150-100 milyon yıl öncesine uzanan ve her biri Jehol’de bulunan 11 kuş fosilini inceledi. Antik kuşların, sert tüylerle kaplı, kanatlara benzeyen kol ve bacakları olduğu söylenirken, Xu, bu kol ve bacakların, ‘canlının uçmasını sağladığını ve onları sürüklediğini, veya manevra kabiliyeti gibi özellikler kazandırmış olabileceğini’ belirtti.





ntvmsnbc'nin Science dergisinde yayımlanan araştırmaya dayandırdığı haberine göre, ilk kuşlar yerden havalanmak yerine, ağaçlardan atlayarak uçabiliyordu. Bu durum, kuşların zamanla bacaklarındaki tüyleri ve kanat benzeri yapıyı kaybederek iki kanatlı hale gelmiş olmalarını açıklayabilir.

Xu, kuşlardaki evrimin, iki farklı hareket kabiliyetinin evriminden kaynaklandığını belirtti. Kuşlar, kanatlarını uçmak için, bacaklarını ise yürümek ve koşmak için kullanmaya başladı. Ayrıca, ormanlık alanlarda yere ve sulak alanlara iniş yapan kuşlar, bu şekilde bacaklarındaki tüyleri kaybetme sürecini hızlandırdı.