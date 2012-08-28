İlk Kürtçe yetenek yarışması 'Min Ciyawazim' başlıyor

Merkezi Erbil’de olan Zagros TV, Türkiye’de Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu “Yetenek Sizsiniz” programını, “Min Ciyawazim /Ben Farklıyım” adıyla ekranlara taşıyor.

Dünyanın birçok yerinde büyük ilgiyle takip edilen ve reyting rekorları kıran yarışma, uydu üzerinden yayın yapan Zagros TV tarafından İstanbul’da canlı yayınlanacak. “Min Ciyawazim” adlı yarışmanın jüri üyeliğini ünlü Kürt sanatçıları Xêro Abbas ve Hekim Sefkan yapacak. 1 Eylül'de İstanbul elemelerine başlanacak olan yarışmaya, yaş gözetmeksizin müzik, akrobasi, oyunculuk, dans, tiyatro gibi yeteneklere sahip olan herkes başvurabilecek. Daha önce Federal Kürdistan Bölgesi’nde yapılan yetenek yarışması bu yıl Erbil’den İstanbul’a kadar Kürtlerin yoğun yaşadığı bütün illerde gerçekleştirilecek. Şilan Bulut'un Taraf'ta yayımlanan haberine göre, yarışma 26 hafta sürecek elemelerin ardından büyük finalle İstanbul’da sona erecek.

Amaç yetenekleri açığa çıkarmak

Jüri üyesi Xêro Abbas, yarışmayla yetenekleri kendi dilleriyle sergileyeceklerini söyledi. Abbas, şunları ifade etti: “Gerek Avrupa’da yaşayan Kürtlerde edindiğim izlenimlerim ve gerekse konserlerimden ötürü gittiğim Türkiye, Suriye ve Irak’taki gözlemlerimden anladığım kadarıyla müthiş yetenekli gençler var. Fakat bunlar bir şekilde kendilerini ifade edecek kanallar bulamıyorlar. Bu yetenekli Kürt gençlerinin kendilerini ifade edebileceği bir alan yaratabilirsem çok mutlu olurum. Bu amaçla yola çıktım ve aldığım tepkiler olumlu. Çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum.”