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Kültür-Sanat

Kürtçe ekonomi dergisi 'Abori' yayın hayatında

Kürtçe ekonomi anlamına gelen 'Abori' dergisi yayın hayatına başladı

03 Haziran 2014 22:23

Aram Ekin Duran

Çözüm süreci ve teşvik sisteminin etkisiyle Doğu ve Güneydoğu’da ekonomik kalkınmanın hız kazanması, basın alanında da meyvelerini vermeye başladı. Türkiye’de ilk Kürtçe ekonomi dergisi olan Exporting Irak'ın ardından ikinci ekonomi dergisi Haziran ayında yayın hayatına başladı. Kürtçe’de “Ekonomi” anlamına gelen “Abori” adıyla görücüye çıkacak dergi, hem Kürtçe hem de Türkçe içerikle her ay okuyucularıyla buluşacak. 

Dergi ayrıca son dönemde petrol kaynaklarını dünyaya açma girişimleriyle gündeme gelen Kuzey Irak ekonomisinin de nabzını tutacak. Diyarbakır ve Erbil merkezli yayın yapacak “Abori”nin genel yayın yönetmenliğini gazeteci Veysi Polat yapıyor. Polat, hedeflerinin “Bölge iş dünyasının beklentilerini, yatırım fırsatlarını ve yeni projeleri yansıtmak” olduğunu kaydediyor. Dergiye Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır İşkadınları Derneği gibi bölgenin etkin sivil toplum örgütleri de destek veriyor. Dergi, ilk etapta Diyarbakır, Erbil ve Gaziantep’te satışa sunulacak.

 

 

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