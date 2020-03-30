İlk Koronavirüs vakasının ardından kartla yapılan market alışverişinde rekor kırıldı

Türkiye'de ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasının 11 Mart'ta resmen açıklanması sonrasında banka ve kredi kartıyla yapılan market harcamasındaki artış Merkez Bankası verilerine yansıdı.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre, 28 Şubat-6 Mart haftasında 3 milyar 674 milyon TL olan "banka ve kredi kartı ile yapılan market alışverişi tutarı", 6-13 Mart haftasında 4 milyar 412 milyon TL'ye, 13-20 Mart haftasında 5 milyar 263 milyon TL'ye sıçradı. Hava yolu ve konaklama harcamaları da sadece iki haftada yarı yarıya azaldı. 13-20 Mart haftasında banka ve kredi kartı ile yapılan market harcamalarında rekor kırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 28 Şubat-6 Mart tarihleri arasındaki haftada 3 milyar 674 milyon TL olan “banka ve kredi kartı ile yapılan market alışverişi tutarı”, 6-13 Mart haftasında 4 milyar 412 milyon TL’ye, 13-20 Mart haftasında ise 5 milyar 263 milyon TL’ye sıçradı.

13-20 Mart haftasında yapılan alışveriş tutarı, 6 Mart ile biten haftaya göre yüzde 43 arttı. Geçen yılın aynı haftasına göre “banka ve kredi kartı ile yapılan market alışverişi tutarı” artışı ise yüzde 73 oldu.

Böylece 13-20 Mart döneminde, market alışverişi tutarı tüm zamanların rekorunu açık farkla kırmış oldu.

İlk vakanın açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş virüsten korunmak için evlerine çekilirken, başta gıda ve hijyen malzemeleri olmak üzere ihtiyaçlarını evde stoklamak üzere marketlere hücum etmişti.