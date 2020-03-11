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İlk Koronavirüs vakası açıklandı, İstanbullular sokağa maskeyle çıktı

11 Mart 2020 10:13

Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasanın tespit edilmesinin ardından İstanbul'da sabah saatlerinde toplu ulaşımı kullanan vatandaşların maskeyle sokağa çıktığı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı basın toplantısında Türkiye'de ilk "Koronavirüs" vakasının görüldüğünü duyurmuştu.



Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbulluların, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı.

Metrobüse binen bazı vatandaşların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü. 

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