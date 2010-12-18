İlk korkusuz insan

T24- Current Biology dergisinde yayımlanan bir araştırma, beynindeki belli bir yapı eksik olan bir kadının çeşitli durumlarda korku hissetmediğini gösterdi.



Korku hissedemeyen bir kadın travma sonrası bozuklukların tedavisinde yol gösterebilir.

Bu durumlar arasında yılan ve örümceklerle karşı karşıya kalmak ve korku filmleri de var.

Iowa Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, beynin amigdala adlı bölümüne sahip olmayan kadının, bilinen ilk korku hissetmeyen insan olduğunu söylüyor.

Beynin her iki tarafında da badem şeklinde gri bir kütle olan amigdalanın duygusal öğrenmeyle olan ilişkisi uzun süredir biliniyor.



Korku değil merak hissediyor





Hayvanlarla yapılan deneyler, beynin bu kısmının alınmasının, hayvanları korkusuz yaptığını gösteriyordu.



Araştırmaya konu olan kadının çocukken korku hissini yaşadığı dolayısıyla bazı durumların korkutucu olması gerektiğini bildiği belirtiliyor.



Ancak yetişkin olarak bıçakla tehdit edilen ve kendisine silah doğrultulan kişi, bu durumlarda korku hissetmemiş.



Deneyler sırasında tarantula ve zehirli yılanlara dokunan kadın, araştırmacılara böyle durumların kendisinde yalnızca merak uyandırdığını söylüyor.



Araştırmacılar kadın üzerinde yapılacak çalışmaların beynin korkuyu nasıl algıladığına dair ipuçları vereceğini umuyor.



Bu bilgilerin travma sonrası bozukluk yaşayan, çatışmalı bölgelerde görev yapan askerler gibi grupların tedavisine yardımcı olabileceği düşünülüyor.