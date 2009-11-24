İlk 'King Kong' 200 bin dolara satıldı

1933 yapımı ilk ''King Kong'' filmindeki dev goril maymununun orijinal modeli 200 bin dolara satıldı. Açık artırmayı Londra'daki Christie's Müzayede Evi yaptı.

Eski sinemanın güzelliğinde ''en iyi King Kong'' filmi görümündeki filmde kullanılan dev goril modeli, New York'ta Empire State Gökdeleni'nin 86 katına dışarıdan rahatça tırmanırken, aslında 56 santimlik goril modeliyle görüntü efekti yapılmıştı.

56 santimlik model, metal yapımı menteşeler ve vidalardan örülüyken, aslında tavşan tüyüyle örtülüydü.

Christie's'in Popüler Hatıra Eşya Bölümü Müdürü Neil Robert'ın verdiği bilgiye göre, sinema koleksiyoncusu Eugene Hilchey'ın ABD sinemasının kalbi Hollywood'dan aldığı ilk King Kong, sonraki filmlerde kullanılan 45 santimlik King Kong'lardan sanki çok daha ''canlı'' idi.

Merian Cooper (1893-1973) ile Ernest Schoedsack'ın (1893-1979) birlikte yönettiği ilk King Kong, dünyada büyük çapta hayranlık görmüştü.