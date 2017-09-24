İlk kez yapılan asfalt çalışmalarını görmeye geldiler

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın İlçesi\'ne bağlı kırsal kesimdeki Camuzluk Mahallesi\'ni ilçeye bağlayan yolun ilk defa asfaltlanacağını duyan mahalle sakinleri yola akın edip çalışmayı izledi.

Andırın\'da birçok mahallede yol yapım çalışmaları ve asfalt yapımı başlatan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Camuzluk Mahallesi\'nde çalışma başlatan ekipler, iş makineleri ile yol genişletme ve asfaltlama yapıyor. Çalışmaların başlaması ile mahalledeki çok sayıda kadın ve erkek yol çalışmalarını yerinde görmek için ekiplerin bulunduğu güzergahlara geldi. Yollarının ilk defa asfaltlandığını ifade eden mahalle sakinlerinden Fatma Çam, bundan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Yolumuzun yapılması bizim için büyük bir mutluluk, ilk defa mahallemize asfalt gelecek, bizler de bu güzel çalışmayı yerinde görmek için evimizden buraya kadar gelip ekiplere destek vermek istedik.\"

Camuzluk Mahalle Muhtarı Davut Güden, çalışmaların başlaması ile mahalle sakinlerinin büyük sevinç içerisinde olduklarını belirterek, \"2 kilometrelik gurup yolumuzun yapımına başlandı. Gerçekten çok mutluyuz. Mahallelimizde bu çalışmaları izlemek için buraya akın ettiler. Ekiplere sonsuz teşekkür ediyoruz. Asfalt dökümü de yapılana kadar her gün buraya gelip çalışmaları yerinde izleyeceğiz\" diye konuştu.

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