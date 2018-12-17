İlk kez sinemaya gitmenin keyfini yaşadılar

İSTANBUL,(DHA)-TEDAVİLERİNDEN ve eğitimlerinden dolayı zamanları olmayan 20 engelli çocuk ile anneleri, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı\'nda aileleriyle birlikte ilk defa sinemaya gitmenin heyecanını yaşadı. Engelliler animasyon filme gülerek sinemanın tadını çıkarırken anneleri de onların gülüşleriyle büyük mutluluk yaşadı.

Bağcılar Belediyesi Başak Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören bedensel ve zihinsel engelli çocuklar için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu amaçla özel durumundan dolayı sinemaya gidemeyen 20 engelli çocuk ve annesi hafta sonu bir araya geldi. Engelliler eğitmenlerinin eşliğinde Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı Sinema Salonu’na götürüldü.

Engelliler, aileleriyle birlikte ilk defa sinemaya gitmenin tadını çıkardı. Aileler sinema salonunda, engelli evlatlarıyla birlikte “Uzay Macerası” isimli animasyon filmi izlediler. Eğitimleri sonrası aileleriyle sinemaya gelen engelli çocuklar sinemanın tadını çıkarırken, kimi filme çok güldü, kimi de uyumamak için kendini zorladı. 2 saat süren etkinlik süresince engelli çocuklar keyifli anlar geçirirken anneler de onların gülüşüyle mutlu oldu.

\"BU ÇOCUKLAR ACABA SİNEMAYA GİDEBİLİR Mİ?\"

İlk defa sinemaya gidecek ailelerin daha öncesinde zaman bulamadıklarını belirten Başak Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Funda Tepe, \"Bedensel, zihinsel ve hem bedensel hem zihinsel engelliler çocuklarımız bulunuyor. Çoğu aileler hiç sinemaya gitmemişler. Ailelerin kendileri de toplumda çekiniyorlar. Hem çekindikleri için \'Çocuklarıyla ne yaparlar, bu çocuklar acaba sinemaya girebilir mi?\' gibi bir çekinceleri oluyor. Eğitimciler eşliğiyle böyle bir deneyimi paylaştıklarında bu korkularını gidermiş olacaklar ve özel çocuklarımızla hiç sıkıntı duymadan dışarıda da kendileri gidebilecekler. Zamanlarının çoğu çocuklarının fizik tedavisine, eğitimine veya okuluna götürmekle geçiyor. Günleri de bu şekilde geçince vakit bulamıyorlar\" diye konuştu.

\"ONLAR MUTLU OLDUĞU ZAMAN BİZ DE MUTLU OLUYORUZ\"

Sinemaya götürmeye zamanları olmadığını dile getiren anne Yasemin Keleş, \"Eğlenceliydi, çocuklar sevindi. Çocuklarımız zaten özel. Yapanlardan Allah razı olsun. Sıkıntılarımız oluyor, fırsat bulamıyorduk açıkçası. Onlar mutlu olduğu zaman biz de mutlu oluyoruz. Amacımız onları mutlu etmek\" dedi.

Çocuğunun eğitiminden ötürü fırsat olmadığını söyleyen anne Rabia Kurşun, \"Bugün sinemayı seyretmek için geldik. Çok gitmiyoruz. Diğer okullardan dolayı fırsat olmuyor. Bundan sonra daha sık götürmeye çalışacağım\" ifadelerini kullandı.

Hayatlarında ilk kez sinemaya giden çocuklar ve aileleri katkıda bulunan yetkililere teşekkür etti.