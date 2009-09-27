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İlk kez sevgilisiyle görüntülendi

Kahkahalarıyla meşhur ünlü haberci Saba Tümer, erkek arkadaşıyla birlikte ilk kez eğlendiği mekandan çıkarken görüntülendi.

27 Eylül 2009 03:00

Kahkahalarıyla meşhur ünlü haberci Saba Tümer, erkek arkadaşıyla birlikte ilk kez eğlendiği mekandan çıkarken görüntülendi.

Ortaköy'de bir mekanda gece yarısına kadar eğlendikten sonra birlikte ayrılan Saba Tümer ve sevgilisi Süper Star Life kameralarını görünce önce panik olsalar da, birlikte görüntü vermekten kaçınmadılar. Kameraları karşısında görünce meşhur gülme krizlerinden birine tutulan Saba Tümer, erkek arkadaşının mesafeli tavırlarının aksine muhabirlerle şakalaştı. Sevgilisinin arabasına binen Saba Tümer'in bitmek bilmeyen kahkahaları en sonunda sevgilisini de güldürmeyi başardı ve ikili neşeyle mekandan ayrıldı.

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