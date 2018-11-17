İlk kez milli formayı giydi, dünya birincisi oldu

ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİRLİ bedensel engelli Arif Başar Durak (29), ilk kez milli formayı giyerek katıldığı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı.

Geçen ay Antalya\'da düzenlenen Dünya Bilek Şampiyonası\'nda Milli Takım formasıyla yarışan Arif Başar Durak, 80 kilo sağ kolda zorlu rakiplerini yenerek, Dünya Şampiyonu oldu. Eskişehir Göz Merkezi Engelliler Spor Kulübü Derneği sporcusu da olan Arif Başar Durak\'ı dernek yöneticileri kutladı. Göz Merkezi yetkilisi Dr. Mete Günay, Arif Başar Durak\'a bir altın hediye ederek, \"Arif, bütün dünyaya karşı bizi gururla temsil etti. Kendisini kutluyor, teşekkür ediyoruz\" dedi.

Bilek Güreşi Milli Takım antrenörlerinden Şener Arslan da, \"Arif, ilk defa milli oldu ve dünya şampiyonluğu kazandı. Gurur duyduk. Arif ile birlikte başka sporcularımız da başarılı oldu. Arif\'in başarılarının devam edeceğine inanıyorum\" diye konuştu.

Sol kolu engelli olan ve sağ kolda Dünya Şampiyonluğu\'nu kazanan Arif Başar Durak ise, 8 yıldır spor yaptığını söyledi. Durak, \"Dünya Şampiyonu olduğum için çok mutluyum. Öncelikle Şener Hocam başta olmak üzere aileme çok teşekkür ediyorum, desteklerinden dolayı. Onlar sayesinde şampiyonluğu elde ettim\" dedi.

Eskişehir Göz Merkezi Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Cevdet Mansız da çok sevinçli ve gururlu olduklarını söyledi.

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