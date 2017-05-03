'İlk kez karşılaşılan' albino orangutan korumaya alındı

Endonezya'da çok ender görülen bir albino orangutan kurtarıldıktan sonra korumaya alındı.

Beyaz saçlı ve mavi gözlü olan dişi orangutanın, kurtarıldığı sırada, Borneo adasındaki ücra bir köyde esaret altında yaşadığı öğrenildi.

Borneo Orangutan Yaşatma Vakfı üyeleri, vahşi hayvanın iki gün boyunca bir kafeste tutulduğunu ve bu nedenle halen sinirli hareketler gösterdiğini açıkladı.

Vakıf çalışanları, albino orangutanların doğada çok ender olduğunu, organizasyonun 25 yıllık tarihinde karşılaşılan ilk örneğin bu olduğunu belirtti.

Esaretten kurtarılan albino orangutanın yeniden doğaya bırakılacağı da açıklandı.

Borneo Orangutan Yaşatma Vakfı çalışanları, dişi hayvana "albino" tanısının fiziki muayeneler sonrası konulduğu, gözlerinin ışığa hassas olmasının da tıbbi durumunun göstergesi olduğunu belirtiyor.

5 yaşında olduğu sanılan dişi orangutan, 500'e yakın hemcinsinin rehabilite edildiği bir merkezde gözlem altında tutuluyor.

Borneo orangutanları, "türleri tehlikede" olan hayvanlar statüsünde yer alıyor.

1950 ve 2010 yılları arasında yapılan bir araştırma, bu yıllar arasında, avlanma ve yaşam alanlarının yok edilmesi gibi nedenlerle nüfuslarının yüzde 60 oranında azaldığını ortaya koydu.

Aynı araştırma, 2010 ile 2025 yılları arasında, Borneo orangutanlarının yüzde 22 oranında bir nüfus azalması daha yaşayacağını öngörüyor.

Malezya Brunei ve Endonezya arasında bölüşülen Borneo adasında 100 bin civarında orangutan yaşadığı hesaplanıyor.