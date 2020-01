İnternet haberciliğinde ilk Pulitzer'i Huffington Post değil, ProPublica aldı

Columbia Üniversitesi tarafından organize edilen gazetecilik, edebiyat ve müzik alanında ABD’nin ve dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Pulitzer ödülleri sahiplerini buldu.

Pulitzer ödül komitesi, internet haberciliğinin gelişimini göz önüne alarak 2010'da araştırmacı gazetecilik ödülünü New York Times ve ProPublica adlı online haber sitesine paylaştırdı. Böylece "ProPublica" ilk kez gazetecilik dalında ödüle layık görülen internet üzerinden haber yapan online haber sitesi oldu. Pulitzer komitesi bu yıl da sadece internet üzerinden yayın yapan Huffington Post'a Pulitzer ödülü verdi.

Huffington Post’a ödül, savaş muhabiri David Wood’un sekiz ay süren, Afganistan ve Irak savaşlarında görev yaparken ağır yaralanan gaziler ve ailelerinin öykülerini anlattığı 10 bölümlük “Beyond the Battlefield” (Cephenin Ötesi) başlıklı yazı dizisi için verildi.

Tarih dalında Pulitzer ödülünü, Amerikalı profesör Manning Marable'ın yayımlanmasını görmeye ömrü yetmeyen çalışması “Malcolm X: A Life of Reinvention”ı, drama dalında Quiara Alegria Hudes'un kaleme aldığı, Irak'ta görev yapan bir savaş gazisini konu alan “Water by the Spoonful” oyunu aldı.

Biyografi dalında Pulitzer ödülüne John Lewis Gaddis'in “George F. Kennan: An American Life”ı layık görülürken, şiir ödülünü Tracy K. Smith'in “Life on Mars”ı kazandı.

Kurgusal olmayan düz yazı türünde Pulitzer ödülü, Stephen Greenblatt'ın “The Swerve: How the World Became Modern”ine, müzik ödülü Kevin Puts'un “Silent Night: Opera in Two Acts”ine verildi.

24 yaşındaki Patriot-News muhabiri Sara Ganim bir Amerikan kolejindeki cinsel taciz skandalını ortaya çıkardığı haberiyle Pulitzer ödülünü kazandı.

35 yılda ilk kez bu yıl roman dalında Pulitzer ödülü kazanan olmadı.

Gazetecilik kategorisinde 5 ayrı dalda Pulitzer ödülü kazananlar ise şöyle sıralanıyor;

Kamu Hizmeti: The Philadelphia Inquirer

Sıcak Gelişme Haberciliği: The Tuscaloosa (Ala.) Haber personeli

Araştırmacı Gazetecilik: Associated Press ajansından Matt Apuzzo, Adam Goldman, Eileen Sullivan ve Chris Hawley ile Seattle Times'tan Michael J. Berens ve Ken Armstrong

Aydınlatıcı Gazetecilik: New York Times'tan David Kocieniewski

Yerel Gazetecilik: Sara Ganim ve The Patriot-News Staff'ın üyeleri

21 kategoride verilen Pulitzer Ödülü, 1917 yılında Joseph Pulitzer adlı Macar asıllı ABD'li bir gazeteci tarafından kuruldu.