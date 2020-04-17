Covid-19 ile mücadelede hastanelerde neler yaşanıyor? İşte Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bir gün!

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs günlerinde İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Covid-19’a karşı verilen mücadele görüntülendi.

BBC ekibi tarafından görüntülenen İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesindeki hastalarla röportajlar da yer aldı. İsmi açıklanmayan bir hasta şunları söyledi; "Yoğun bakımın tavanına bakarak yatmak çok zor bir şey."

‘Cerrahpaşa’, Türkiye’de koronavirüsle yürütülen mücadelede ilk akla gelen hastanelerinden biri.

BBC Türkçe ekibi, resmi adıyla İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa (İÜC), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bu mücadeleyi gözlemlemek için bir gün geçirdi.Hem Covid-19 ilk başvuru merkezi, hem Covid-19 servisleri hem de Covid-19 yoğun bakım servisindeki çekimlere de yer verildi.

Bir grup doktor, hemşire, hasta bakıcı, güvenlik görevlisi ve hasta ile görüşülen videoda yeni tip Koronavirüs'le mücadelenin görülmeyen kısmı gözleniyor.

Az önce hastayı kaybettik...

İsmi açıklanmayan hasta şunları söyledi; "Yoğun bakımın tavanına bakarak yatmak çok zor bir şey." Hastanın bu açıklamasından sonra bir sağlık çalışanı ise durumu ağır olan hasta hakkında "Kaybettik yani hastayı. Biraz önce evet, buradaydı. Genel durumu ağır, kötü olan bir hastamızdı ama döndürülemedi." dedi.

Geri getirmek için çok uğraşıyorlar

Bir başka hasta ise yaşanan mücadele hakkında şunları söyledi; "Hocam, ekibi, doktorlar... Büyük çaba var, gerçek söylüyorum. Hemşireler, hasta bakıcılar... Geri getirmek için, ayakta tutabilmek için çok uğraşıyorlar. "

Oradaydık ve elimizden geleni yaptık...

Bir sağlık çalışanı da "Ama bugünler geçecek be bugünler geçtiğinde biz de diyeceğiz ki 'Oradaydık ve elimizden geleni yaptık' dedi.