T24 LogoT24 Logo
Sağlık

İlk kez duyduğu babasının sesine ağlayarak tepki verdi

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da beynindeki leke nedeniyle işitme yetisini kaybeden 2

06 Aralık 2017 14:01

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da beynindeki leke nedeniyle işitme yetisini kaybeden 2.5 yaşındaki Anıl Görkem, biyonik kulakla ilk kez duyduğu babası Osman Göksu\'nun sesine ağlayarak tepki verdi.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniği\'nde gerçekleştirilen, halk arasında \'biyonik kulak\' olarak bilinen koklear implant ameliyatının ardından dünyanın sesleriyle tanışan minik Anıl Görkem Göksu\'nun ilk tepkisi ağlamak oldu. Annesi Nazlı Göksu\'nun kucağında boyama kitabıyla oynayan Anıl Görkem, babası Osman Göksu\'nun “Görkem, baba\" diye seslenmesi üzerine ağlamaya başladı.
BEYNİNDE LEKE VAR
Anıl Görkem\'in doğduktan sonra normal bebek sesleri çıkardığını, her şeyin normal göründüğünü belirten Nazlı Göksu, oğlunun 1 yaşına gelmesine rağmen yürümeye çalışmaması ve oturamaması üzerine doktora gittiklerini söyledi. Yapılan pek çok tetkikin ardından Anıl Görkem\'in anne karnında ya da doğum sırasında yeterli oksijen gitmemesi sonucu beyinde leke olduğunun ortaya çıktığını anlatan anne Göksu, işitme yetisini de kaybettiğini söyledi. Minik oğlunun yaşıtlarına göre 8 ay geriden gelişim gösterdiğini belirten Nazlı Göksu, beynindeki lekenin takip edildiğini ve ilerleme olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti. Nazlı Göksu, koklear implant ameliyatından sonra oğlunun duymaya başladığını belirterek, “Anıl Görkem koklear implanttan sonra ilk kez ses duyduğunda ağlamaya başladı\" dedi.
DUYMAYA BAŞLADIKTAN SONRA GÜVENİ ARTTI
Osman Göksu ise ikinci çocukları Anıl Görkem\'in duymaya başlaması nedeniyle çok mutlu olduklarını kaydederek, “İşitme engelli olan herkes çaresini arasın, biz çok aradık. Çok mutluyuz\" dedi. Baba Göksu, Anıl Görkem\'in duymaya başladıktan sonra kendisine güveninin arttığını belirterek, “Önceden ayakta dik duramıyordu. Şimdi ise artık dikiliyor, yürümeye başladı. Arkasından seslendiğimizde dönüp bakıyor, gülümsüyor\" diye konuştu.
Anıl Görkem\'in ablası 6 yaşındaki Azra Göksu ise kardeşinin duymaya başlamasına çok sevindiğini söyledi. Küçük kız, kardeşinin yürümeye çalıştığını bunun da kendisini mutlu ettiğini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selma KUNARANTALYA DHAANTALYAAnıl GörkemOsman GöksuAntalya EğitimAraştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz KBB KliniğiAnıl Görkem GöksuAnnesi Nazlı GöksuBEYNİNDE LEKE VAR Anıl GörkemNazlı GöksuYapılanGöksuMinik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24