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İlk kez drone gören kadın, cihazdan korkup kaçtı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, yerel televizyon kanalı için havadan drone ile haber amaçlı yapılan çekimde, ilginç görüntü ortaya çıktı

08 Kasım 2018 15:32

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Çameli ilçesinde, yerel televizyon kanalı için havadan drone ile haber amaçlı yapılan çekimde, ilginç görüntü ortaya çıktı. Yolda yürürken, ilk kez drone gördüğü anlaşılan kadın, cihazdan korkup, ağaçların arasına kaçtı. Görüntülerdeki bu anlar, izleyenleri gülümsetti.
Kastamonu\'da, bir süre önce köyünde ineklerini otlatırken, ilk defa drone gören kişinin tepkisi, sosyal medyada gündem olmuştu. Benzer olay, Denizli\'nin Çameli ilçesinde meydana geldi. Yerel yayın yapan televizyon kanalının kameramanı, Sofular Mahallesi üzerinde, drone ile haber amaçlı görüntü çekmeye başladı. Bu sırada yolda yürüyen yaşlı kadın, havadaki drone\'u gördü. Bir süre cihaza bakan; ancak anlam veremeyen kadın, drone\'un üzerine doğru geldiğini görünce korkup, ağaçların arasına koştu. Bu görüntüler, izleyenleri gülümsetti.

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