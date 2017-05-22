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Politika

İlk kez bir Yunan Cumhurbaşkanı Türkiye’de

Pavlopulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşecek

22 Mayıs 2017 10:14

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (KEİ) 25’inci Kuruluş Yıl Dönümü Zirvesi’ne katılmak üzere bugün İstanbul’a gelecek.

Pavlopulos, zirve sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. 67 yaşındaki Pavlopulos, Türkiye’yi ziyaret eden ilk Yunanistan Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyor. Daha önce bu seviyede 7 Haziran 1952’de Yunanistan Kralı Pavlos, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın daveti üzerine Ankara ve İstanbul’u ziyaret etmişti.

Erdoğan, KEİ Zirvesi’ne katılması için bir süre önce Pavlopulos’a davet gönderdi. Yunan Cumhurbaşkanı da yaklaşık 3 hafta önce daveti kabul etti. Erdoğan ile Pavlopulos çeşitli vesilelerle bugüne kadar birkaç kez telefonda görüşmüşlerdi. Daha önce merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi iktidarı döneminde 2004-2009 yılları arasında İçişleri Bakanı olan Prokopis Pavlopulos, 2015’te solcu Başbakan Aleksis Çipras tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterildi. Parlamentoda yapılan oylamada 300 milletvekilinden 233’ünün oyunu alarak 18 Şubat 2015’de Cumhurbaşkanı seçildi. 

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