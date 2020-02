İlk kez bir ülke 'blockchain' teknolojisiyle oy kullandı

Sierra Leone, genel seçimleri blockchain (blokzinciri) üzerinden yürüten ilk ülke oldu.

Dünyada ilk kez bir ülke, seçim sürecine blok zinciri teknolojisini entegre etti. Afrika ülkesi Sierra Leone, genel seçimleri blok zinciri üzerinden yürüten ilk ülke oldu.



Seçmenler konvansiyonel yollarla oylarını verdi ancak oylar blok zinciri teknolojisinden yararlanarak kripto şifrelendi. Şifrelemeyi İsviçre merkezli Agora isimli firma gerçekleştirdi.

Oyların blok zinciri teknolojisinden yararlanarak kripto şifrelemeyle yollanılmış olması sayıldıktan sonra değiştirilme ihtimalini de ortadan kaldırdı.



Ülkedeki seçimlerde, Muhalefet parti lideri Sierra Leone Halk Partisi %43.3 oy aldı ve tek başına hükümet kurmayı başaramadı. Bu nedenle bir sonraki seçimler 27 Mart tarihinde tekrar yapılacak.

Blockchain nedir?

Blockchain kısaca, şifrelenmiş işlem takibi sağlayan bir dağıtım veri tabanı olarak bilinmektedir. Sisteme dair olan her kişi, sistemdeki iki kişi tarafından yapılan gönderimi onaylayarak kaydını tutar. Bu sayede direk olarak kişiden kişiye (Peer to Peer) para gönderimi gerçekleştirilir. Bu gönderim de sistemdeki madenciler tarafından onaylanarak resmileştirilir. Bu sayede hem kişiden kişiye gönderim imkanı tanınıyor hem de bu gönderimin sistemdeki kişilerin çoğunluğu tarafından onaylatarak aracı kuruma ihtiyaç duymadan gönderim onaylanmış olur. Aracısız her kullanıcı ağa bağlanabilir, yeni işlemler gönderebilir, işlemleri doğrulayabilir ve yeni bloklar oluşturabilir.

Blockchain, teknolojisi gereği aynı zamanda şeffaftır. İsteyen herkes şuana kadar birikmiş bilgi bloklarını inceleyebilir, onları gözden geçirebilir. İlk çıktığı zamanki para transferleri bile incelenebilir. Ancak alıcı ve satıcıya dair sadece şifrelenmiş kimlikler içerdiğinden alıcı ve satıcının gerçekte kim olduğu bilinemez veya tahmin edilemez. Bu açıdan blockchain teknolojisi, iki tarafında anonim kalmasını sağlar.

Blok zinciri teknolojisinin sağladığı üç kolaylık bu sistemin tercih edilmesinde etkili oluyor:

Bir otoriteye ve aracıya ihtiyaç duyulmaması hem maliyetleri düşürüyor hem de işlemleri hızlandırıyor.

İşlemlerin pek çok farklı nokta tarafından kontrol ediliyor olması, sistemde sahtekarlık yapılması ihtimalini azaltıyor.

Blok zinciri, bir varlığın hangi kaynaktan çıkıp hangi kişilerin elinden geçip nereye ulaştığını takip etmek için ideal bir platform.