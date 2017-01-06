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Bilim / Teknoloji

İlk kez bir porno şirketi CES'e katıldı

Naughty America, fuarda sanal gerçeklik ile kendi sektörlerini nasıl birleştirdiklerini anlatıyor

06 Ocak 2017 16:46

Las Vegas'ta düzenlenen CES 2017'de, uzun süre sonra bir değişim yaşandı. 1998'de Yetişkin Eğlenceleri Fuarı'nın kapanmasından sonra, ilk kez bir porno şirketi CES'e katıldı.

Shift Delete'de yer alan habere göre, ünlü yetişkin içerik üreticisi Naughty America, VR deneyimlerini göstermek için E3 2016'nın ardından, bu kez CES 2017'deydi.

Geçtiğimiz E3 fuarında büyük bir şovla, tüm dikkatleri üzerine çeken firma, uzun yıllar sonra CES'in ilk yetişkin içerik üreticisi oldu. Naughty America, fuarda sanal gerçeklik ile kendi sektörlerini nasıl birleştirdiklerini anlatıyor.

 

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pornoCES2017Naughty Americasanal gerçeklikVR

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