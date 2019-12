İlk kez bir kadın 'en iyi yönetmen' oldu

T24 -

Törenin yıldızı, en iyi yönetmen ödülünü alan, Irak savaşının konu alındığı düşük bütçeli "The Hurt Locker" filminin kadın yönetmeni Kathryn Bigelow oldu.62. Film Yönetmenleri Derneği'nin en iyi yönetmen ödülüne layık görülen ilk kadın yönetmen olan 58 yaşındaki Bigelow, "Avatar" filmiyle en iyi yönetmen dalında Altın Küre ödülünü alan eski eşi James Cameron dahil olmak üzere bu dalda aday gösterilen 4 yönetmeni arkasında bıraktı.Bigelow, törende yaptığı konuşmada, ödülden dolayı şaşkına döndüğünü, gurur ve onur duyduğunu belirterek, Irak'ta bomba imha uzmanı 3 Amerikalı askerin hikayesini anlatan filmi için, "Sanırım hepimiz, bu hikayeyi olabildiğince dürüst anlatmak için büyük bir sorumluluk hissettik" dedi.Çok sayıda film eleştirmeni "The Hurt Locker"ın Irak savaşının en doğru tasviri olduğunu düşünürken, bu dalda aday gösterilen diğer 3 yönetmen Quentin Tarantino (Inglourious Basterds), Lee Daniels (Precious: Based on the Novel 'Push' by Sapphire) ve Jason Reitman (Up in the Air) oldu.Törene katılan ünlüler arasında Angelina Jolie, Brad Pitt, Jodie Foster, Jon Cryer, Cheryl Hines ve Jason Bateman yer aldı.62. Film Yönetmenleri Derneği Amerika Ödülleri'ni diğer dallarda kazananların listesi şöyle sıralanıyor;-Televizyon komedisi dalında, Jason Winer'ın yönetmenliğini yaptığı "Modern Family"-Drama dalında, Yönetmenliğini Lesli Linka Glatter'in yaptığı "Mad Men"-HBO film dalında, Yönetmenliğini Ross Katz'ın yaptığı "Taking Chance"-Belgesel dalında, Yönetmenliğini Louie Psihoyos'un yaptığı "The Cove"-Ömür boyu başarı ödülü Norman Jewison