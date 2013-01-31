İlk kez bir erkeğe panik butonu verildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca pilot bölge olarak 14 şehirde kurulan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), Türkiye’de ilk kez şiddet mağduru bir erkeğe ‘panik butonu’ verdi.

Adana’da üniversite öğrencisi D.D., ablasının sevgilisinden şiddet gördüğü için ŞÖNİM’e başvurdu. Aile Mahkemesi, D.D.’ye ‘panik butonu’ verilmesini uygun buldu.



Bu kez ‘koca’ koruma altında



Konya’da asker firarisi oğlunu polise teslim eden Mehmet B., karısı ve damadının taşlı, bıçaklı saldırısı gerekçesiyle koruma altına alındı.

Hakkında 26 Ocak’ta geçici koruma kararı alınan Mehmet B., “Vatan haini olmasın” diye oğlunu polise şikâyet ettiği için eşi Sıttı B.’nin kendisine düşman kesildiğini söyledi. Devlete sığındığını ifade eden Mehmet B., “Devlete teşekkür ediyorum. Bana sahip çıktılar” diye konuştu. Mehmet B.’nin, eşi ve damadı tutuksuz yargılanıyor.