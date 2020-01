Sözcü, "ilk kez bir bakan bize konuştu" dedi, Mehmet Şimşek yalanladı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Sözcü Gazetesi Haber Müdürü Emin Özgönül'ün “Yeni kabinede görev almayı düşünmüyor musunuz?'' sorusuna “Kendime vakit ayırmayı, çocuklarla olmayı özledim. Her şeyin hayırlısı olsun ama görev verilirse boynumuz kıldan ince'' yanıtını verdiğini öne sürdü. Mehmet Şimşek ise, "İlk kez bir bakan Sözcü'ye konuştu" başlıklı haberi yalanlayarak, "Sözcü gazetesine hiçbir şekilde ayaküstü mülakat vermedim" dedi.

Haberde, "Ankara'da sıra dışı bir pazar günü geçiren Şimşek, Panora AVM'de 2.5 yaşındaki ikiz kızları Azra, Sare ve 10 aylık oğlu Emre ile dolaştı, dondurma yedi, vitrinlere baktı, bir kafede oturup çay içti. İki korumasının uzaktan takip ettiği Şimşek, AVM'nin sinema salonu girişinde film afişlerine bakarken, Sözcü'nün sorularını yanıtladı" ifadesi yer alıyordu.

Emin Özgönül'ün imzasıyla yayımlanan (17 Mayıs 2016) haber şöyle:

"Siyasetin kazanı için için kaynıyor. Bir yanda Başbakan'ın kim olacağı konusunda çeşitli görüşler ileri sürülürken, diğer yanda yeni kabinede yer alacak isimler konusunda tahminler yapılıyor. İş sadece bununla da kalmıyor.

Kabinedeki değişikliğin ekonomiye de yansıyıp yansımayacağı ve burada patronun kim olacağı sorusuna da yanıt aranıyor.



Direksiyonda 10 yıldır var



Yaklaşık 10 yıldır ekonominin direksiyonunda olan Devlet ve Maliye Bakanlığı da yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Davutoğlu hükümeti sonrası kurulacak yeni kabinede görev almak yerine, ailesine daha çok zaman ayırmayı ve dinlenmeyi planlıyor.

Ankara'da sıra dışı bir pazar günü geçiren Şimşek, Panora AVM'de 2.5 yaşındaki ikiz kızları Azra, Sare ve 10 aylık oğlu Emre ile dolaştı, dondurma yedi, vitrinlere baktı, bir kafede oturup çay içti. İki korumasının uzaktan takip ettiği Şimşek, AVM'nin sinema salonu girişinde film afişlerine bakarken, Sözcü'nün sorularını yanıtladı.

Tercihi 'dinlenmek'

Şimşek, “Yeni kabinede görev almayı düşünmüyor musunuz?'' sorusuna “Kendime vakit ayırmayı, çocuklarla olmayı özledim. Her şeyin hayırlısı olsun'' diyerek, “veda sinyali'' verdi. Başbakan Yardımcısı Şimşek geçen haftaki Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) kokteylinde de, “Tenis oynamayı, arabamı kendim kullanmayı, ailem ve çocuklarla daha çok ilgilenmeyi özledim. Ama görev verilirse de boynumuz kıldan ince'' demişti.

Piyasaların gözü de, yeni kabinede ekonomiden sorumlu bakanlıkların nasıl şekilleneceğinde… Mehmet Şimşek; Ali Babacan sonrası, piyasaların güvendiği bir isim olarak öne çıkmıştı. Ankara kulislerinde Şimşek'in kabinede kalabileceği, ancak kendi tercihinin “dinlenmek” olduğu konuşuluyor."



Mehmet Şimşek yalandı

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Sözcü gazetesine hiçbir şekilde tanımadığı ve kendisine hiçbir şekilde ayaküstü mülakat vermediği bildirildi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in makamından yapılan açıklamada, "Sözcü gazetesinin bugün ilk sayfadan 'Şimşek'ten veda sinyali' şeklinde, gerçekleşmemiş bir mülakat havasında, masa başında derleyerek, zorlama ve adeta bilinçli bir şekilde algı operasyonu oluşturma gayreti ile garip bir habere imza attığı" belirtildi.

Şimşek'in adı geçen gazetenin Ankara temsilcisini hiçbir şekilde tanımadığı ve kendisine ayaküstü mülakat vermediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazete temsilcisi, Başbakan Yardımcımızın fırsat buldukça çocukları ile rutin olarak gerçekleştirdiği AVM ziyareti esnasında, üstelik kendisini tanıtmadan, sade bir vatandaş gibi fotoğraf çektirmek istediğini söylemiştir. Sözcü gazetesi ardından bu fotoğrafla masa başı Başbakan Yardımcımız Şimşek’in çeşitli programlarda her kabine değişikliği esnasında gazeteci arkadaşların kendisine yönelttiği sorulara her zamanki rutin olarak verdiği cevapları derleyerek garip bir habere imza atmıştır. Bu çerçevede her fırsatta ve her platformda 'ülkeye hizmeti büyük onur olarak görüyorum', 'Görev verilirse boynumuz kıldan incedir' sözlerini dile getiren Başbakan Yardımcımızın, bu kişi ile ayaküstü fotoğraf çektirirken sade bir vatandaş diyaloğu ile 'her şeyin hayırlısı olsun' şeklindeki rutin bir sözünü gerçekleşmemiş bir mülakat havasında, masa başı zorlama ifadelerle ve yorumlarla, üstelik 'veda sinyali' şeklinde verilmesi hiçbir şekilde gazetecilik etiği ile bağdaşmamıştır. Okuyucularını kurgusal bu haber ile kandıran bu gazeteyi esefle kınıyoruz."