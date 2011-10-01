İlk kar, Doğu Anadolu Bölgesi'ne yağdı

T24 - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan ve Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre, Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altında bulunan Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava kendini hissettirdi. Gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesiyle Erzurum'daki Palandöken Dağı ve çevresinde kar yağışı etkili oldu.

Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 3, Erzurum ve Kars'ta 5, Erzincan'da 9 derece olarak kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının da Ardahan'da 12, Kars'ta 13, Erzurum'da 14 ve Erzincan'da 19 derece olması bekleniyor.



Erzincan'da etkili olan kar yağışı, Erzincan çevresindeki dağların da beyaz bir örtüye bürünmesine neden oldu. Kar yağışının etkisiyle, kent merkezinde de hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.



Ardahan kent merkezinde ise etkili olan soğuk hava ve sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı.



Gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.









