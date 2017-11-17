İlk kafa nakli "ölü bedende" gerçekleştirildi

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Kasım (DHA) - Bilim insanları \"ölü bir beden\" üzerinde ilk kafa naklini gerçekleştirdi.

İlk kafa naklini gerçekleştireceği iddiasıyla büyük bir ün kazanan Cerrah Sergio Canavero, sözünü verdiği ilk nakil ameliyatını Çin\'deki bir klinikte ölü bir beden üzerinde gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ölü beden üzerinde gerçekleştirilen nakilde, Canavero\'nun beden ve kafanın sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için sinir, omurga ve damarları birleştirme işleminin başarıyla sonuçlandığı idia edildi.

Cerrah Canavero, kendisini kafa nakli gerçekleştirilen ilk insan olarak tanımlarken, yaşayan bir beden üzerinde bir naklin \"yakında\" yapılabileceğini söyledi.

Canavero Viyana\'da düzenlediği konferansta konuyla ilgili, \"Kadavralar üzerindeki ilk kafa nakli gerçekleştirildi. Şimdi sıra, bu nakli beyim ölümü gerçekleşmiş bir organ bağışçısıyla yapmak\" dedi.

Naklin gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında sağlam bir kanıt göstermeyen Canavero, ameliyat hakkındaki araştırma yazısının \"bir iki gün\" içinde yayınlayacağını söyledi.

Canavero aynı zamanda, canlı bir beden üzerinde yapılacak ilk ameliyat için gönüllü olan Valery Spiridinov\'un nakil işleminde, Rus adamın kafasının önce dondurulacağını ve ardından başka bir bedene yerleştirileceğini söyledi.

Sergio Canavero kafa nakli hakkında umutlu bir yaklaşım içinde olsa da, sağlık yetkilileri nakil yapılacak ilk canlı hastanın nakil sonrası alışma döneminde \"ölümden daha kötü\" acılarla karşılaşabileceğini ve bu yüzden bu operasyona sıcak bakmadıklarını söyledi. (Fotoğraflı)