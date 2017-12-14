İlk kadın Federal Rezerv Başkanı Janet Yellen görevden ayrılıyor

Mergim Özdamar / İstanbul, 14 Aralık (DHA) - Federal Rezerv Sistemi başkanı olarak görev yapan ilk kadın Janet Yellen, görevinden ayrılıyor.

Geçtiğimiz ay, Donald Trump, Jerome H. Powell\'ı Yellen’ın yerini alması için aday gösterdi.

Başkanların görevi devraldıklarında Federal Rezerv başkanının görev süresini uzatan gelenek de kırılmış oldu.

Bayan Yellen, Federal Rezerv yönetim kurulu üyeliğinden de istifa edeceğini açıkladı. Bu görev, Şubat ayında dört yıllık başkanlık dönemi sona ermesine rağmen, 2024 yılına kadar sürüyor.

Yellen’ın yaklaşmakta olan ayrılığı, kadınlara, kendi hemcinslerinin küresel ekonomide yankı uyandıran birinin olmasının ne kadar çok şey ifade ettiğini hatırlattı. Merkez bankasının, işsizlik oranının istikrarlı bir şekilde düşüş göstermesi ve ekonominin genel güçlenmesi ile gösterge faiz oranını yükseltmesi bekleniyor.

Yellen’ı değiştirmeye yönelik alışılmışın dışındaki kararına rağmen Donald Trump Yellen\'ın görevi boyunca bu işi iyi yaptığını söyledi.

Başkan Trump Powell\'ın adaylığını duyurduğu Rose Garden\'da Yellen’ı \"kesinlikle muhteşem bir kişi\" olarak nitelendirdi ve \"çok iyi bir iş çıkardı\" dedi.

Ancak birçok kadın Yellen’ın neden bir erkek adayla değiştirildiğini merak ediyor.

Massachusetts\'teki Senatör Elizabeth Warren röportajında, “40 yıldır neredeyse her federal başkanın yeniden atandığına bakılırsa, Janet göreve yeniden atanmış olmalıydı. Fakat bu son derece nitelikli bir kadının açıkça hak ettiği bir işten alınmasında kesinlikle bir ilk değil”dedi.

Bayan Yellen\'ın ayrılmasını protesto etmek için, liberal eylemciler ekonomist ile özdeşleşen beyaz saçlarına benzeyen (aynı zamanda faiz oranlarını düşük tutmasına ithafen) \"Yellen perukları\" giydi.

Ekonomik araştırma firması MacroPolicy Perspectives\'in kurucusu Julia Coronado, \"Ben en büyük Janet hayranıyım\" dedi.

Brooklyn doğumlu Bayan Yellen 1971\'de Yale\'de ekonomi alanında doktorası olan tek kadındı.

Ekonomistler, Yellen’ın Federal Rezerve\'deki görev süresini göz önüne alarak, bu rolde bir kadının bulunmasının, Para Politikası\'na daha temsili bir yaklaşım getirdiğini söyledi. Ancak Yellen, kadın çıkarlarını ilerletme amaçlı bir gündemi savunmadı.