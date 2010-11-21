-İLK KADIN EMNİYET MÜDÜRÜ DEFNEDİLDİ ANTALYA (A.A) - 21.11.2010 - Antalya'da dün hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk kadın emniyet müdürü 87 yaşındaki Şerife Feriha Sanerk'in cenazesi toprağa verildi. Şerife Feriha Sanerk için Muratpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Sanerk'in kızları Nurdan Canca ve Rezzan Canca, Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz, eski Antalya Emniyet Müdürü ve Sanerk'in damadı Natık Canca ile emniyet mensupları katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Sanerk'in cenazesi, vasiyeti üzerine, üniformalı polis memurlarının omuzlarında taşınarak cenaze aracına konuldu. Cenaze, Uncalı Şehir Mezarlığında toprağa verildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sanerk'in damadı Natık Canca, çok üzgün olduklarını belirterek, hem annelerini hem de müdürlerini kaybettiklerini söyledi. Sanerk'in cumhuriyet ve Atatürk kızı olduğuna değinen Canca, ''Annemizin ötesinde bir büyüğümüzü kaybettik. Cumhuriyet tarihinin ilk emniyet müdürü rütbesini alan bir kadını kaybettik. Bugün emniyet müdürü olan bütün kadınlar Sanerk'e teşekkür ediyor ve minnet duyuyor. Emniyet teşkilatında sicillerin 360 bin olduğu dönemde, 6 bin sicil sayılı bir emniyet mensubunu kaybettik. Tüm emniyet teşkilatının başı sağ olsun'' dedi. Annesi gibi emniyet müdürü olan Nurdan Canca ise annesinin emniyet müdürü rütbesi alabilmek için büyük sıkıntılar çektiğini, kendisinin de iyi bir polis olabilmek için sıkıntı yaşadığını söyledi. Müdür olurken annesi kadar zorluk çekmediğini belirten Nurdan Canca, ''Annem yolumuzu açtı. Onun sayesinde birçok şeye sahip olduk. O iyi bir polis ve iyi bir anneydi'' diye konuştu.