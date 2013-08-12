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Bilim / Teknoloji

İlk İslami akıllı telefon

Karşılaştırmalı din alanındaki çalışmaları ve vaazlarıyla ün yapan Dr. Zakir Naik, mobil dünyaya ilk İslami telefonu sunmaya hazırlanıyor

12 Ağustos 2013 20:51

 

Müslüman bir akademisyen ve din bilimcisi Dr. Zakir Naik, dünyanın ilk İslami telefonunu sunmaya hazırlanıyor. Naik, Kur’an ile modern bilimi bir araya getireceğini öne sürdüğü telefonun büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Karşılaştırmalı din alanındaki çalışmaları ve vaazlarıyla ün yapan Dr. Zakir Naik, mobil dünyaya ilk İslami telefonu sunmaya hazırlanıyor.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre özellikle Suudi Arabistan’da büyük ilgi gören ve Ramazan Bayramı’nın sona ermesiyle satışa sunulan telefon, internet üzerinden binlerce kişi tarafından sipariş edildi.

İslami Araştırma Derneği’nin (IRF) kurucusu ve başkanı olan Naik, ‘Peace Mobile’ adını verdiği telefonuyla Müslümanlara İslami dünyayla sürekli bağlantı kurabilme imkanı vermek istiyor. Telefon, vaazlarden, karşılaştırmalı din çalışmalarına kadar özel uygulamalar içeriyor.

Naik, dini eğitim ile modern eğitimin bir arada olması gerektiğini ve bu konunun çok önemli olduğunu belirtiyor.

4.6 inç (11.6 cm) ekran genişliğine sahip olan Peace Mobile, 4 GB dahili hafızaya sahip ve 32 GB’a kadar SD Card desteği bulunuyor. 5 maga piksel otomatik odaklama özelliği bulunan kamerası olan telefon Android Gingerbread 2.3.5 işletim sistemi kullanıyor.

Telefonun fiyatı ise 240 dolar.

 

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