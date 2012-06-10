İlk iş gününde uçurumdan düşerek öldü

ABD’nin orta kesiminde yer alan Yellowstone Ulusal Parkı’nda akıl almaz bir ölüm yaşandı. Adı açıklanmayan 18 yaşındaki kadın çalışan, ilk iş gününde 120 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti. Kazanın, genç kadının poz vermeye çalışırken yaşandığı belirtildi.

KAJ18.com haber sitesinin verdiği bilgiye göre, yaz döneminde çalışmak için parkta göreve başalayan genç kadın, derinliği 460 metreye ulaşan kanyona yuvarlandı. doğa parkının sözcüsü Dan Hottle, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Genç kadının üç kişiyle beraber kanyonun North Rim Trail adıyla bilinen ucuna çıktıklarını, uçurumun kenarında otururken kayaların kayması nedeniyle aşağı yuvarlandığını” belirtti.

Sınırları Idaho, Montana ve Wyoming eyaletlerine yayılan parkta feci şekilde hayatını kaybeden kadının cesedini, helikopterle olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından buldu.



“Fotoğraf çektirirken oldu"



Kazanın yaşandığı esnada bölgede gezi yapmakta olan Chris Powers adındaki görgü tanığı, NBCMontana.com haber sitesine verdiği bilgide, “adı açıklanmayan kadının ‘Inspiration Point’ adı verilen noktada fotoğraf çektirmek isterken düştüğünü” söyledi.

Powers, “Olay yerine gittiğimizde yapabileceğimiz bir şey kalmamıştı... Herkes sadece genç kızın hayatta kalmış olması için dua ediyordu” dedi.

ABD basını, Yellowstone’da son 30 yıl içinde düşerek ölen kişi sayısının 10’u geçmediğini belirtti. Olay hakkındaki incelemeler ise sürüyor.