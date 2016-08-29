İlk iş günü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçişler hangi yoğunluktaydı?

Cuma günü gerçekleştirilen açılışının ardından İstanbul'da mesainin ilk gününde Yavuz Sultan Selim Köprüsü güzergâhı araç sürücülerince pek tercih edilmedi.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu sabahsaatlerinde Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitleri köprülerinde trafikyoğunluğunun diğer günlere oranla az olduğu gözlenirken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne talep azdı. Geçişlerin ücretsiz olduğu köprüde, daha çok otobüs ve kamyonların geçiş yaptığı görüldü.

Selfie çekenler uyarıldı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanan sürücüler yolun sağına çekerek, köprüyle selfie çekti. Köprüde devriye gezen görevli bir araç, sürücüleri yollarına devam etmeleri konusunda uyardı.

15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde trafik akıcı

İşe gidiş saatlerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde diğer günlere oranla trafik yoğunluğu yaşanmadı. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte Zincirlikuyu mevkiinde trafiğin yavaşladığı görüldü. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte ise herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.