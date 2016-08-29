T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İlk iş günü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçişler hangi yoğunluktaydı?

Köprüde ilk gün yaşanan fotoğraf çekilme yoğunluğunun tekrarlanmaması için 'Selfie' çekenler uyarıldı

29 Ağustos 2016 15:53

Cuma günü gerçekleştirilen açılışının ardından İstanbul'da mesainin ilk gününde Yavuz Sultan Selim Köprüsü güzergâhı araç sürücülerince pek tercih edilmedi.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu sabahsaatlerinde Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitleri köprülerinde trafikyoğunluğunun diğer günlere oranla az olduğu gözlenirken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne talep azdı. Geçişlerin ücretsiz olduğu köprüde, daha çok otobüs ve kamyonların geçiş yaptığı görüldü.

 

Selfie çekenler uyarıldı

 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanan sürücüler yolun sağına çekerek, köprüyle selfie çekti. Köprüde devriye gezen görevli bir araç, sürücüleri yollarına devam etmeleri konusunda uyardı.

 

15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde trafik akıcı

 

İşe gidiş saatlerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde diğer günlere oranla trafik yoğunluğu yaşanmadı. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte Zincirlikuyu mevkiinde trafiğin yavaşladığı görüldü. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte ise herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.

 

ETİKETLER

Yavuz Sultan Selim Köprüsütrafikselfie

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24