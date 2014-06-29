İlk İPhone 7 yaşında

Apple ve hatta telefon tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Apple'ın sahibi Steve Jobs tarafından tanıtılan iPhone'un ilk modeli 7 yıl önce bugün, yani 29 Haziran 2007'de karşımıza çıkmıştı. Tanıtıldığı gün telefon pazarını bir hayli değiştireceği görülen iPhone, bugünkü telefonlara kıyasla oldukça 'mütevazi' özellikler barındırsa da, o günlere göre dokunmatik ekranlı telefon temelinde kullanıcılar için bir 'devrim' sayılırdı.

İlk iPhone'un özellikleri

Medyatava’da yer alan habere göre, bugün yüzüne dahi bakmak istemeyeceğimiz ilk iPhone'un teknik özellikleri ise şöyle, 128 MB RAM, 3.5 nç kapasitif ekran, 2 megapiksel kamera. Ön yüzünde kamera dahi bulunmayan cihazda uygulama da yoktu; zira o günler ne App Store vardı ne de bugün kullandığımız milyonlarca uygulama yayına girmişti.

İşte ilk iPhone'dan bu yana TÜM iPhone'lar

iPhone (29 Haziran 2007'de tanıtılan ilk sürüm iPhone)

iPhone 3G (11 Temmuz 2008)

iPhone 3GS (19 Haziran 2009)

iPhone 4 (24 Haziran 2011)

iPhone 4S (14 Ekim 2011)

IPhone 5 (21 Eylül 2012)

iPhone 5S (20 Eylül 2013)

iPhone 5C (20 Eylül 2013)

Şimdi de sırada iPhone 6 veya diğer ismiyle iPhone Air var. Bakalım 7 yıl aradan sonra karşımıza Apple nasıl bir iPhone 6 çıkaracak?