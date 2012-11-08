İlk insanlar daha zekiymiş

Güney Afrika'daki bir mağarada bulunan taş bıçaklar, ilk insanların yaklaşık 71 bin yıl önce karmaşık bir teknoloji geliştirdiğini ortaya çıkardı.

"Nature" dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, Güney Afrika'nın güneyindeki Pinnacle bölgesinde devam eden kazılar sırasında kum ve toprak katmanları arasından ortalama 3 santimetre uzunluğunda 27 minik taş bıçak gün ışığına çıkarıldı.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Curtis Marean, ileri taş işçiliği kullanılarak üretilen bıçakların mızrak ve ok ucu olarak ya da diğer silahları daha da ölümcül yapabilmek için kullanıldığını söyledi.

Marean, sanıldığından çok daha zeki olan ilk insanların taş bıçakları tahta ya da kemiklere açtıkları yuvalara doğal yapıştırıcılarla yapıştırarak silah yaptıklarını ve geliştirdikleri bu teknolojiyi sonraki nesillere de aktardığına dikkati çekti.

Marean, ilk insanların bu süreci tamamlayıp, sonraki nesillere aktarabilmek için konuşmayı da öğrenmiş olmaları gerektiğini vurguladı.

100 bin yıl öncesine ait ilk taş bıçakların fırlatılamayacak kadar ağır ve kaba olduğunu anımsatan Marean, Güney Afrika'da bulunan örneklerin ise hafif ve ince işçilik ürünü olduğunu ifade etti.

İlk insanların, yaklaşık 200 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıktıkları sanılıyor. Bilim insanları, karmaşık düşünme yapısı ile modern insan davranışlarının ise ilk insanların uğradığı genetik mutasyonlar sonucu yaklaşık 40 bin yıl önce geliştiğini ileri sürüyor.