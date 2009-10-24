İlk insana göre acınacak haldeyiz!

Modern insan ilk insanlara göre birçok yönden daha gelişmiş durumda, ancak bir konu var ki, işte o konu da gerçekten acınacak haldeyiz.



Bilim adamlarına göre eski zamanlardaki kadınlar bile Schwarzenneger'den daha kaslı ve yapılıydı.



Medeniyetler geliştikçe insanoğlu da daha ileri teknoloji ile yaşamaya alışıyor. Bilim adamlarına göre bunun bedelini ise fiziksel durumumuz ile ödüyoruz. Bir antropolijist olan Peter McAllister, binlerce yıl önce yaşamış olan ilk insanlar ile günümüzdekileri karşılaştırdı ve işte ortaya çıkan sonuç bu: Eski insanların yanında birer çocuk gibi kalıyoruz.



McAllister modern toplumlardaki insanların kas oranın çok azaldığını ve ilk insanlara göre kıyas götürmez bir şekilde zayıf olduğumuzu, hatta "insan ırkının fiziksel olarak tarihteki en zavallı hali" olduğumuzu söylüyor.



1909 yılında bulunan bir Neanderthal kadının, Arnold Schwarzenegger'den bile daha kaslı olduğunu söyleyen McAllister, dünya şampiyonu Usan Bolt'un da geçmişle yarşını başlamadan kaybettiğini düşünüyor.



Galler kıyısında bulunan ve tam 20 bin yıl öncesine ait ayak izlerini inceleyen McAllister, çamur üzerinde kalan izlerin bu eski insanın saatte 37 km hızla koştuğunu gösterdiğini söyledi.



Bu Bolt'un saatte 42 km hızından daha düşük. Fakat McAllister, Bolt'un 20 bin yıl önceki rakibinin özel ayakkabıları ve özel pist olmadan, katı bir antrenman programına sahip olmadan bu hıza ulaşmış olduğunun da altını çiziyor.