İlk insan fotoğrafı bu mu?

T24 - Bir internet sitesinde yayımlanan fotoğrafın ilk çekilen insan fotoğrafı olduğu ileri sürüdü.





www.hokumborg.com sitesinde yayımlanan fotoğraf 1838 yılında, fotoğrafın kağıda basılmasını icat eden Fransız sanatçı ve kimyacı Louis Daguerre tarafından çekilmiş.

Fotoğraf, Paris'teki Boulevard du Temple'dan bir manzarayı gösteriyor.

Sitede bu manzaranın çekildiği sırada caddede büyük bir olasılıkla başka insanların da bulunduğu, ancak hareket halinde oldukları için fotoğraf makinesinin bu insanların görüntülerini yakalayamadığı belirtiliyor.

Fotoğrafta sadece sol alt tarafta kaldırımda duran bir adam görülüyor.

Daguerre bu görüntüyü elde edebilmek için kimyasal işlemden geçirilimiş metal bir plakayı on dakika boyunca ışığa tutmuş.

İşlek olan bu caddedeki diğer insanlar yürüdükleri, ya da at arabalarıyla geçtikleri, yani hareket halinde oldukları için fotoğrafta görünmüyorlar.

Görünen sadece belki de çizmelerini boyatmak için yeterince süre hareketsiz halde duran bu adam.

Bu fotoğraftan on yıl kadar önce çekilmiş daha ilkel fotoğraflar da bulunuyor. Ancak kim olduğu bilinmeyen ve gölge gibi görünen bu adam fotoğrafı çekilen ilk insan olmuş.

Aynı zamanda fotoğrafta ayakkabı boyacısının da belli belirsiz görüntüsünü farketmek mümkün. Her ikisi de o gün farkında olmadan tarihe geçmişler.



