İlk insan 'Ardi' 4.4 milyon yaşında

Evrim zincirindeki eksik halkaya en uygun profil Etiyopya’da bulundu. Evrim çalışmalarındaki bu gelişmeyle, insanlığın hikâyesinin, sanılandan milyonlarca yıl geriye dayandığını ortaya çıktı. Etiyopya’da 1994’te bulunan ve ‘Ardi’ adı verilen iskelet, iki ayağının üzerinde yürüyen ilk insansı atamız olabilir. Araştırmacılar 4.4 milyon yıllık iskeletin, insan ve şempanzenin ortak atası olduğunu söylüyor.Ardi, son 40 yıl boyunca en eski insansı iskeleti olarak bilinen ‘Lucy’den 1 milyon yıl daha yaşlı. Araştırmanın yayımlandığı Science dergisine göre 4.4 milyon yıllık iskelet, 50 kilogram ağırlığında, 1 metre 22 santim uzunluğunda, ormanlık bir bölgede yaşadığı anlaşılan bir dişi insansıya ait. ‘Ardipithecus ramidus’ adıyla sınıflandırılan canlının iskeleti, 125 kemik parçasının birleştirilmesiyle ortaya çıkarıldı.Kent Üniversitesi’nden antropolog C. Owen Lovejoy, bu iskeletin insan ve şempanzenin ortak bir atadan geldiklerini ortaya koyan deliller elde ettiklerini söylüyor. Kaliforniya Üniversitesi İnsan Evrimi Araştırma Merkezi müdürü Tim White, insan ve şempanzelerin ortak atalarının 6-7 milyon yıl önce yaşadığını sanıldığını belirtirken, maymun ve insan soyunun ortak atadan ayrıldıktan sonra birbirinden bağımsız evrimleşerek bugüne geldiklerini anlatıyor.Ardi, Etiyopya’da çok sayıda fosilin keşfedildiği Araf vadisinde bulundu. Ardi’nin üst dişlerinin maymunların uzun ve keskin dişlerine değil, günümüz insanının küt dişlerine benzediği belirtiliyor. Ardi’nin ağaçlarda yetişen ürünlerden beslendiği anlaşılıyor. Ardi’nin el ve ayak yapısı, ağaçlara tırmandığına ancak zamanını yerde geçirdiğine işaret ediyor. Pelvis ve kalça kemikleriyse dik yürüdüğünü gösteriyor.