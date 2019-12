İlk insan 2030'da Mars'ta

T24 -

Yeni tasarım, insanoğlunu Ay'a taşıyan sıvı yakıtlı roketleri hatırlatıyor. Ancak bu kez, roketler daha güçlü olacak ve bu sayede astronotlar daha uzağa seyahat edebilecek. Astronotlar, yeni roketin ucundaki bir kapsülde seyahat edecek. Yeni sistemin fırlatma denemelerine 6 yıl içinde başlanacak.Yeni tasarımın boyutu, şekli ve sıvı yakıta olan bağımlılığı, yeni emekli olan kanatlı ve dev bir sıvı yakıt tankına monte edilmiş uzay mekiklerinden çok Apollo'yu andırıyor. Yeni roket projesi ayrıca, Bush yönetimi zamanında önerilen Ay merkezli katı yakıta dayalı roket projesinden bir dönüş anlamına geliyor.Eski bir NASA yöneticisi olan Stanford Üniversitesi Profesörü Scott Hubbard, projeyi güvenilir sıvı yakıt teknolojisiyle "geleceğe dönüş" olarak nitelendirdi.NTV'de yer alan haberde, Obama yönetiminden bir yetkili, NASA'nın 2020 ve 2030'lu yılları kapsayan 15 yıllık bir dilim içinde her yıl bir roket yapmayı ve fırlatmayı planladığını söyledi. İlk insansız test uçuşu 2017'de planlanıyor. İlk astronot ekibi ise bu roketle 2021'de uzaya gidecek ve 2025'te ise dünya yakınındaki bir göktaşına inecek. Buradan ise, 2030'lu yıllarda Mars'a gidilmesi hedefleniyor.Yeni roket ilk etapta 6 kişi kapasiteli Orion kapsülü dahil olmak üzere 110 tona kadar yük taşıyabilecek. İleri safhalarda bu yükün 165 tona kadar çıkabileceği belirtiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Ay'a insan götüren Satürn V roketi 130 ton yük taşıyabiliyordu.Tekrar kullanılabilen mekiklerin tersine, yeni roketler "kullan-at" şeklinde üretilecek ve her bir fırlatma için yeni bir roket yapılacak.NASA planlarına göre, bu proje için her yıl yaklaşık 3 milyar dolar harcanacak. Ancak uzmanlar, NASA'nın geçmişte başladığı projelerde ilk bütçesinin her zaman neredeyse iki katı harcama yaptığını hatırlatarak, yeni roket sisteminin diğer NASA görevlerine harcanacak parayı kullanabileceğine dikkati çekti.NASA'nın açıkladığı dev proje 35 milyar dolara mal olacak, ilk deneme uçuşu 2017'de yapılacak.