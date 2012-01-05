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Politika

İlk iki F-35 2015'te geliyor

Türkiye, iki adet F-35 almak için adım attı. Uçaklar 2015'te filoya katılacak...

05 Ocak 2012 02:00

T24 - TSK'nın yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak için ilk iki adet F-35'in siparişinin verilmesi konusunda adım atıldı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, F-35 uçağının siparişinin verilmesi hususunda Savunma Sanayii Müsteşarlığı yetkili kılındı. İlk etapta iki adet F-35 2015'te filoya katılacak. 

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Türkiye'nin 125 milyon dolar katkıda bulunduğu ve 11 ülkenin ortak olduğu proje 2003 yılında savaştaki her amaç için farklı uçak geliştirmenin masraflı olmasından dolayı tek bir uçağın tüm görevleri yerine getirmesi amacıyla ortaya atıldı.

Projeyle birlikte başta ABD olmak üzere birçok ülke hava filolarını tamamen değiştirmeyi planlıyor. Uçak başına maliyetin 150 milyon dolardan fazla olması bekleniyor.


En zor parça Türkiye'de yapıldı

Türkiye ’nin havacılık ve uzay merkezi konumunda olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), F-35 uçağının orta gövdesinde bulunan ve uçaktaki en karmaşık yapısal bileşenler olarak tanımlanan “Air Inlet Duct Kompozit Hava Giriş Kanalları”nın imalatını gerçekleştirdi. F-35 uçaklarının “Orta Gövde” imalatını ABD dışında dünyada tek kaynak olarak gerçekleştiren TUSAŞ, üstün teknoloji “Fiber Serme Tezgahları”nı kullanarak tamamını kompozit malzemeden ürettiği ilk “Air Inlet Duct Kompozit Hava Giriş Kanalı”nı Temmuz 2010’da teslim etti.


Hangi ülkeler katkıda bulunuyor

ABD programın birincil müşterisi ve destekçisi konumunda bulunuyor. Türkiye, İtalya, Hollanda, Kanada, Norveç, Danimarka, Avustralya ve İngiltere programa katkı veren diğer ülkeler.



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