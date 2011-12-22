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Politika

İlk icraatı Özcan'ın bürokratlarını işten çıkarmak oldu!

YÖK'ün yeni başkanı Gökhan Çetinsaya'nın başkanlık koltuğunu devraldıktan...

22 Aralık 2011 02:00

T24 - YÖK'ün yeni başkanı Gökhan Çetinsaya'nın başkanlık koltuğunu devraldıktan sonraki ilk icraatı, eski başkan Yusuf Ziya Özcan döneminden kalan bürokratları görevden almak oldu. 

Çetinsaya, görev süresi dolan Özcan'ın yerine 12 Aralık'ta atandı. Koltuğuna oturur oturmaz da, özcan'ın YÖK'te kalan kadrosunu tasfiye etti. 

Gökhan Çetinsaya, YÖK Özel Kalemi Fatih Can, genel sekreteri Turgut Kılıç, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Durali Tüfekçi ile Özcan'ın tüm danışmanlarını görevden aldı. 

Görevden alınanlar arasında bulunan genel sekreter Kılıç, YÖK'te yerini en uzun süre koruyan bürokratıydı. 

Eski başkanlardan, Kemal Gürüz'den bu yana YÖK'ün genel sekreteriydi. 

Görevden alınan bir başka isim de, YÖK Basın Danışmanı Mustafa Oymak oldu. 

Oymak'ın yerine Nimet Çubukçu'nun bakanlığı döneminde Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşavri olan, daha sonra da ÖSYM'ye geçen Rukiye Serttaş getirildi. 

Bürokratların, görevden alınma nedeni ise henüz bilinmiyor.



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