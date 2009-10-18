İlk heyecanını sevgilisiyle yaşadı

İlk defa bir filmde yer alan Deniz Çakır'ı sevgilisi Nihat Alptuğ Altınkaya yalnız bırakmadı.



Zeki Demirkubuz, Nergis Öztürk, Berrak Tüzünataç, Serhat Tutumluer ve Hatice Aslan, Antalya Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında izleyicilerin sorularını yanıtladı. Berrak Tüzünataç, filmde anlatılan kıskanma duygusu hakkında, “Bazı temel duygular döneme göre değişmiyor. Zaaflarına yenik düşen bir kadın bunun bedelini de film boyunca ödüyor” dedi. Tüzünataç, “Kıskanç bir yapıya sahip misiniz” sorusuna, “Benim özelimde konuşulmayacak kadar mühim bir an sanıyorum. Erkeklerin mi kadınların mı daha kıskanç olduğunu bilmiyorum ama insanların içinde kıskançlık duygusu var. İnsana ait bir duygu kıskanmak” dedi.



Babası da izledi



Festival kapsamında “40” adlı filmin galası yapıldı. Filmin sonrası düzenlenen toplantıya yönetmen Emre Şahin, “Yaprak Dökümü”nün Ferhunde’si Deniz Çakır ve ekibin diğer oyuncuları katıldı. Söyleşiyi, yönetmen Emre Şahin’in babası Radikal Gazetesi yazarı Haluk Şahin de izledi. Film, 12 milyon nüfuslu kentte birbirini tanımayan, kendilerine bir yol bulmaya çalışırken bir çantanın peşine düşen üç farklı kişinin öyküsünü konu alıyor.



Sevgilisi de geldi



“40” adlı filmde rol alan Deniz Çakır’ı sevgilisi Nihat Alptuğ Altınkaya yalnız bırakmadı. İlk filmi olduğu için heyecanlı olduğunu söyleyen Çakır, “Çok maceracı bir karakteri oynadım. Kendime yakın bulduğum yanları vardı. Hayatta arayışı olan, değişken bir karakterdi Sevda hemşire. Dinamik ve kaliteli bir iş olmuş” dedi.