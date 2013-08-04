'İlk hedefimiz İran'a yönelik acımasız yaptırımları kaldırmak'

İran'da Haziran ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Hasan Ruhani, düzenlenen törenle resmen göreve başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, 11. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesine ilişkin rapor sunan İçişleri Bakanı Mustafa Neccar, "2013 seçimleri İran İslam Cumhuriyeti rejiminin düşmanları için soğuk bir duş oldu ve seçimlerin şeffaflığı ile ilgili tüm şüpheleri geçersiz kıldı" ifadesini kullandı.

Neccar'ın raporunun ardından, Muhammedi Golpayegani, Ruhani'nin cumhurbaşkanlığının onama metnini okudu. Buna göre dini lider Ayetullah Ali Hamaney, İran halkının oylarını onaylayarak, Ruhani'yi 4 yıllığına İran'ın Cumhurbaşkanlığı görevine atadı.

Ruhani törende yaptığı konuşmada, kendisini İran halkının güvenine ve dini liderin onayına layık gördüğü için Allah'a şükrettiğini söyledi. Ruhani, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimleri iddia edildiği gibi halk ile rejim arasındaki ayrılığın neticesi olamaz, zira İran halkı uzun yıllar boyunca bu rejime hizmet etmiş birisini seçti. İran halkının onurlu bir yaşam talebinin göstergesi olan bu seçim, demokrasinin İran'da kurumsallaştığı ve kalıcı olduğu gerçeğini gözler önüne sermiştir."

‘Halk ümidini ve mutluluğunu korusun’

Sorumluklarının ekseninde her zaman halkın ümit ve mutluluğunun korunmasının yer alacağını belirten Ruhani, şöyle devam etti:

"Hükümet İslami ahlakın filizlenmesi ve İslamın nurani hükümlerinin korunması için sorumluluklarına vefakar kalarak, halkın taleplerini yerine getirmek için çalışacaktır. Ben daha iyi yaşamak isteyen, fakirlik, yolsuzluk ve ayrımcılıktan uzak durmak isteyen, daha fazla saygı görmek isteyen, özgür manevi ve entelektüel ortamda büyümek isteyen insanların desteğiyle bu ağır sorumluluk meydanına ayak bastım.

Toplumumuz hassas bir dönemden geçiyor. Halkın geçim sıkıntısını gidermek ve onlara rahat bir nefes aldırmamız lazım. Ekonomiyi kalkındırmamız lazım. Hükümetin hareket yönü ekonominin kurtarılması ve dünyayla yapıcı bir iletişim kurulması üzerine olacaktır.”

‘Acımasız yaptırımları kaldırmalıyız’

Hükümetin hedefi her şeyden önce halkın yaşam standartlarını yükseltmek olacaktır. Bu doğrultuda ülkemize uygulanan acımasız yaptırımların kaldırılması için yeni adımlar atılacaktır. Bu hedeflere ulaşmak için görevi hak eden yetkililerin millete hizmet etmesine izin verelim. Kin silmeye, küskünlük yerine barışın ve dostluğun kurulmasına izin verelim. Bırakalım da İslam merhamet yüzüyle İran rasyonel yüzüyle devrimimiz rahmani yüzü ve rejim duygusal yüzüyle tarihte olduğu gibi efsane yaratmaya devam etsin."

Hamaney ‘Dini demokrasi’ dedi

Yeni cumhurbaşkanı Ruhani'den sonra konuşan dini lider Hamaney, devrimden önce sürekli diktatörlük ve zorbalıkla karşı karşıya kalan İran halkının, devrimden sonra dini demokrasiyi keşfettiğini belirtti.