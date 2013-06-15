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Dünya

İran'ın müstakbel cumhurbaşkanı Ruhani oldu

İran'da cumhurbaşkanı seçimlerinde oyların yüzde 51'ini alan Hasan Ruhani, göreve başlayabilmek için dini lider Hamaney'in onayını almak zorunda.

15 Haziran 2013 20:46

Hasan Ruhani, oyların yüzde 50'sinin üzerinde bir destek bulması nedeniyle ikinci tur seçimlere gerek kalmadan 8 yıldır iktidarda bulunan Mahmut Ahmedinejadın koltuğuna oturabilecek. İran'ın dış ilişkilerinde "yumuşama" vaadeden Ruhani'nin göreve başlaması için, dini lider Ayetullah Ali Hamaney
tarafından onaylanması gerekiyor.

Ilımlı ve pragmatik lider

 
İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine altı aday katıldı. BBC Türkçe'nin değerlendirmesine göre, adayların tümü muhafazakâr olmasına karşın, 64 yaşındaki din adamı Ruhani ılımlı ve pragmatik bir lider olarak biliniyor.
 
Meclis Başkan Yardımcısı ve dini lider Ali Hamaney'in Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ndeki temsilcisi olan Ruhani Avrupa Birliği'yle yürütülen nükleer müzakerelerde İran heyetine başkanlık etti. Hasan Ruhani aynı zamanda Düzenin Yararını Teşhis Heyeti'ne bağlı Araştırma Merkezi'nin başında.
 
Ruhani, Mahmud Ahmedinejad'ı fevri açıklamalar yaparak İran'a büyük zarar vermekle suçlamıştı.
 
1999'da reformcu bir gazetenin kapatılmasını protesto için öğrencilerin yaptığı eylemler sırasında son derece sert bir yaklaşım sergileyen Ruhani, sabotaj ve devlet malına zarar vermekten suçlu bulunanların idam edileceğini açıklamıştı.
 
Ancak Hasan Ruhani 2009 seçimlerinden sonra yapılan protestolara destek verdi, hükümeti halkın barışçıl gösteri yapmak hakkını sınırladığı için eleştirdi.
 
Ruhani'nin desteği, tek reformcu aday Muhammed Rıza Arif'in Salıu günü Ruhani lehine adaylıktan çekildiğini açıklamasından sonra arttı.

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