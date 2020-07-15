T24 LogoT24 Logo
Spor

İlk golü atmak Trabzonspor'a yaramıyor

15 Temmuz 2020 11:41

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor bu sezon öne geçtiği maçlarda 27 puan bıraktı. 

Ligde 62 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, öne geçtiği karşılaşmaların 12’sinden 3 puanla ayrılamayarak 9 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 27 puan kaybederek şampiyonluk yolunda yara aldı.

Trabzonspor, öne geçtiği karşılaşmalarda Kasımpaşa, Galatasaray, Gaziantep ve Ankaragücü ile 1-1, Gençlerbirliği, Başakşehir, Beşiktaş, Alanyaspor ve Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Fırtına, Sivasspor ve Denizlispor’a 2-1 mağlup oldu.

ETİKETLER

trabzonsporsüper ligtrabzonspor ilk goltrabzonspor puan kayıpları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24