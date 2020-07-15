İlk golü atmak Trabzonspor'a yaramıyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor bu sezon öne geçtiği maçlarda 27 puan bıraktı.

Ligde 62 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, öne geçtiği karşılaşmaların 12’sinden 3 puanla ayrılamayarak 9 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 27 puan kaybederek şampiyonluk yolunda yara aldı.



Trabzonspor, öne geçtiği karşılaşmalarda Kasımpaşa, Galatasaray, Gaziantep ve Ankaragücü ile 1-1, Gençlerbirliği, Başakşehir, Beşiktaş, Alanyaspor ve Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Fırtına, Sivasspor ve Denizlispor’a 2-1 mağlup oldu.