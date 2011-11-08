-İlk golü atan kazandı İZMİR (A.A) - 08.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'in ilk 10 haftasında en az 1 golün kaydedildiği 79 karşılaşmada ilk golü atan takımlar, 56 galibiyet, 15 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Ligde 10 haftalık süreçte oynanan 90 müsabakanın 38'i ev sahibi, 26'sı ise deplasman takımlarının üstünlüğüyle sona ererken, 26 karşılaşma da berabere tamamlandı. Şu ana kadar oynanan 90 maçın 79'unda takımların herhangi biri en az 1 gol atarken, bu üstünlüğü yakalayan takımlar 56 galibiyet, 15 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. 10'uncu haftanın son maçında Gençlerbirliği karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen müsabakadan 4-2 yenik ayrılan Beşiktaş gibi Galatasaray, Mersin İdmanyurdu ve Bursaspor birer, Gaziantepspor ve Ankaragücü ise ikişer kez ilk golleri atmalarına rağmen müsabakalardan puansız ayrıldılar. Ligde şu ana kadar 5 müsabakada ilk golü atarak galip duruma geçen Manisaspor ile 4 karşılaşmada bunu başaran Eskişehirspor, bu maçların hepsinde üstünlüğünü koruyarak karşılaşmaları 3'er puanla tamamladılar.