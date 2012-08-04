İlk gerçek yapay el yapıldı

İtalyan ve Alman bilim insanları, parmakları bağımsız olarak hareket edebilen ilk robot elini geliştirdiler.



İtalyan ve Alman bilim insanları, normal bir insan eli boyutunda ve parmakları bağımsız olarak hareket edebilen ilk robot elini geliştirdiler.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanlarının Dexmart Hand ismini verdikleri robot el, bir insan eline en yakın teknolojik adım.

Nesneleri tutup, ağırlık kaldırabilen Dexmart için araştırmayı yürüten Profesör Claudio Melchiorri, ‘’Robot el için insan elini baz aldık. Dexmart, ev işlerine yardım edebilcek kapasitede’’ açıklamasını yaptı.