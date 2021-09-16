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Kültür-Sanat

İlk fragmanı yayınlandı: Şahsiyet'in Meksika uyarlaması HBO Max'te yayınlanacak

Dizinin başrollerinde, ödüllü oyuncu Damián Alcázar ve Türkiye'de Narcos dizisinde canlandırdığı Tata Escobar karakteriyle bilinen oyuncu Paulina Gaitán yer alıyor

16 Eylül 2021 10:59

Ay Yapım dizisi Şahsiyet’in Meksika uyarlamasının tanıtımı paylaşıldı. Viacom International Studios ve Ay Yapım ortak yapımcılığında çekilen "Asesino Del Olvido" Ekim’de HBO Max’te yayınlanacak.

"Şahsiyet" dizisinin Meksika yapımı uyarlaması "Asesino Del Olvido", Ekim ayında HBO Max'te izleyicilerle buluşacak. "Şahsiyet"in senaryo yazarı Hakan Günday ve yönetmeni Onur Saylak’ın da uyarlamasına katkıda bulunduğu 10 bölümlük dizinin tüm Amerika ve İspanya dışındaki ülkeler için distribütörlüğünü ise Madd Entertainment üstlenecek.

Uluslararası Emmy ödülü sahibi, Türkiye'de de "El Chapo" dizisiyle bilinen Meksikalı yönetmen Ernesto Contreras ve Jorge Michel Grau tarafından çekilen dizi, Alzheimer teşhisi konan Pascual León’un (Alcázar) geçmişte yaşanan bir suçun peşine düşmesi ve bu esnada gizemli ölümlerin faillerini araştıran Jimena (Gaitan) ile yollarının kesişmesini anlatacak.

Dizinin başrollerinde, ödüllü oyuncu Damián Alcázar ve Türkiye'de Narcos dizisinde canlandırdığı Tata Escobar karakteriyle bilinen oyuncu Paulina Gaitán yer alıyor.

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