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İlk filmi Genelkurmay'da

Yönetmen Erden Kıral, Kadir İnanır'a rol verdiği ilk filmi "Kumcu Ali Yaşar"a 12 Eylül döneminde askerlerin el koyduğunu açıkladı.

31 Ekim 2008 02:00

Yönetmen Erden Kıral, Kadir İnanır'a rol verdiği ilk filmi "Kumcu Ali Yaşar"a 12 Eylül döneminde askerlerin el koyduğunu açıkladı.

Türkmax kanalında yayınlanan "Sinemacı" programına konuk olan Kıral, "Yarım saatlik bir filmdi 'Kumcu Ali Yaşar' ve rol alan delikanlı da Kadir İnanır'dı. Ama 12 Eylül sonrasında film askerler tarafından alınarak arşive kaldırıldı" dedi. Programın sunucusu Mustafa Altıoklar, bu açıklama üzerine Genelkurmay Başkanı'na şöyle seslendi: "Genelkurmay Başkanı'ndan ricam, emir versin ve o film bulunup sahibine iade edilsin.

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