İlk fidanını dikti

Gisele Bundchen fotoğrafları - FOTOGALERİ

Üç yıldır “Ipanema Gisele Bündchen” adında koleksiyon hazırlayan Gisele Bündchen, geçtiğimiz günlerde 2009 ilkbahar- yaz koleksiyonunun tanıtımı için Madrid’teydi. Koleksiyondan sağlanan gelirin bir bölümünü Atlantik Ormanları’na bağışlayan yardımsever model, Mata Atlantica projesi kapsamında Atlantik Ormanı’nın yerel bitkisi olan erytrina fidanını dikerek bol şans getirmesini diledi.Bu projenin Türkiye temsilcisi olan Twigy Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, “Hiç şüphesiz Gisele, tüm dünya kamuoyunu etkileyecek bir isim. Onun insanlara iyi örnek olacağına inanıyorum. Bu sorunları ancak ortak bilinçle aşabiliriz.” dedi.