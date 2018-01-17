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Spor

İlk Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hikayesi; 17 Ocak 1909

Ezeli rekabette 109. yıl

17 Ocak 2018 15:47

İlk Fenerbahçe - Galatasaray maçı 17 Ocak 1909'da yapılmıştı. Türk futbolunun iki dev çınarı Fenerbahçe ve Galatasaray ilk maçlarını 17 Ocak 1909'da bugün Saracoğlu Stadı'nın olduğu yerde yapmıştı.

Türkiye'de "Ezeli Rekabet", yabancıların ise "Kıtalararası Derbi" olarak adlandırdığı Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti bugün 106 yaşına bastı.

1905 yılında Galatasaray Lisesi öğrencileri tarafından kurulan Galatasaray ile 1907 yılında Anadolu yakasında kurulan Fenerbahçe arasındaki ilk maç 17 Ocak 1909 tarihinde, bugün Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun olduğu yerde bulunana Union Club Sahası'nda (Papaz'ın Çayırı) Hakem James La Fontaine'in yönetiminde oynandı.

Teknik direktörler aynı zamanda oyuncuydu

Galatasaray sahaya; Ahmed Robenson, Bekir Sıtkı Bircan, Milo Bakic, Adnan İbrahim Piroğlu, Horace Armitage, Sabri Mahir, Hasan Basri, Celâl İbrahim, Fuad Hüsnü Kayacan, İdris Bey ve Emin Bülend Serdaroğlu 11'i ile çıkmıştı ve Galatasaray'a futbolculardan Horace Armitage teknik direktörlük yapıyordu.

Ev sahibi Fenerbahçe ise; Asaf Beşpınar, Dalaklı Hüseyin, Hasan Kamil Sporel, Hassan Sami, Gustave Haenny, İzzi Hüseyin, Fethi Bey, Şefkati Hulusi, Yahya Berki Karagözoğlu, Galip Kulaksızoğlu ve Memiş Bey ile sahaya çıktı ve Fenerbahçe de Galip Kulaksızoğlu yönetimindeydi.

İlk mücadeleyi Emin Bülent Serdaroğlu'nun attığı gollerle Galatasaray, bu maçtan 2-0'lık galibiyetiyle ayrıldı. Ayrıca Serdaroğlu, Galatasaray'ın kurucularındandı.

İlk maçlarda Galatasaray, günümüzde ise Fenerbahçe üstünlüğü

Bu maçla beraber ezeli rekabetteki ilk 8 maçı Galatasaray, gol yemeden kazansa da günümüzde Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 151'e 128 üstünlüğü bulunuyor.

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