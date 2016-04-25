İlk evlilik planı kamyon çarptığı için ertelenen genç kadın, ikincisinde kanser olduğunu öğrendi

25 yaşındaki Mary Strutt, 2011 yılında bisiklete binerken aniden bir kamyon ona çarptı. Leğen kemiği kırıldı, bağırsakları delindi, bacaklarında onlarca kırık vardı. Tam ikinci kez düğün planı yapacaktı ki bu sefer de kanser olduğunu öğrendi. Hastaneye kaldırılan kadının vücudunda onlarca kırık kemik vardı. Düğün hazırlığı yapan genç kadının evlilik planları bu yüzden ertelendi. Aylarca hastanede yattı, tekrardan yürümeyi öğrendi ve ona bakmak için kariyerinden vazgeçen nişanlısıyla yeniden bir düğün planı yaptı. Ancak Mary'nin hevesi yine yarım kaldı. Leğen kemiği, omurgası, birçok kemik kırığını atlatan, bağırsaklarındaki delik de iyileşen genç kadın bu kez de meme kanseri oldu.

Büyük bir borç yükü altına giren Mary ve nişanlısı Daniele Gelfi'nin arkadaşları ile ailesi 7 bin İngiliz Sterlini toplayarak genç çiftin tedavi masraflarını ödedi. "Tedavimin en zor tarafı tekerlekli sandalyede geçirdiğim günlerdi. Bir yıldan sonra tekrar yürümeye başladığımda çok basit hareketler bile benim için çok zordu." diyen genç kadının şu anda tek hayali ise 3'üncü kez hayal kırıklığına uğramamak. İtalya'nın Milano şehrinde evlenmeyi planlayan çift şimdi sadece düğüne hazırlanıyor ve genç kadının sağlıklı olması için dua ettiklerini belirtiyor.