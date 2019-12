İlk eşcinsel süper kahraman

Batman ve Robin gay miydi?



Hero adlı çizgi roman 2007 yılında, ABD’li film yapımcısı ve romancı Perry Moore’un aynı adlı romanından esinlenerek oluşturuldu.Hero’nun başkarakteri Thom Creed süper güçleri olan bir öğrenci, ancak ne tür güçlere sahip olduğu henüz açıklanmış değil. Söylentilere göre, Creed’in özelliği bilek bükme hareketiyle düşmanlarının bulunduğu binanın dekorasyonunu değiştirip şaşkınlığa uğratması ve bu sırada zincirler ve derilerle onları bağlayarak teslim alması olacak. Bir üniversitenin basketbol takımında oynayan Thom Creed, normal hayatında özel güçlerini ve cinsel kimliğini saklamak zorunda kalan bir karakter; bir gün evden kaçmaya karar veriyor ve kötülere savaş açıyor.Geçmişte süper kahraman Batman’in yardımcısı Robin’le aralarında eşcinsel bir ilişki bulunduğuna dair dedikodular gündeme gelmişti. Psikolog Fredric Wertham, 1954 tarihli “Seduction of the Innocent” isimli kitabında dört sayfa boyunca Batman ve Robin’in eşcinsel olduklarını iddia etmişti.“Görkemli bir ev, vazolarda güzel çiçekler ve bir uşak” diye yazan Wertham, bunun “beraber yaşamak isteyen iki eşcinselin rüyası” olduğunu söylemişti. Bu iddialara karşılık televizyonda yayınlanan Batman serilerinde Robin karakterini canlandıran Burt Ward, “Boy Wonder: My Life in Tights” adlı otobiyografisinde, Batman ile Robin’in arasındaki ilişkinin seksüel bir boyutu olmadığını yazmıştı. Orijinal Robin kostümünün (kısa yeşil şort ve masallardaki peri ayakkabısı) 1930’ların Batman’in karanlık yönüne zıt olacak şekilde, bir çocuğun giyebileceği türden kıyafet olduğunu ve bunun eşcinsellikle ilgisi olmadığını belirtmişti.İki kahramanın eşcinsel ilişkisi konusunda çelişkili açıklamalar olmasına rağmen pek çok çizgi roman yorumcusu, Batman’in en derin ilişkilerinin düşmanlarıyla olduğuna dikkat çekiyor. Yorumculara göre Batman’in heteroseksüel olduğuna dair en büyük iki kanıt Bat-Girl’ü yemeğe çıkarması ve evine götürmesi...İlk defa 1940 yılında Detective Comics’in 38. sayısında görülen bir çizgi roman kahramanı olan Robin bu tarihten sonra Batman’in baş yardımcısı olarak yer almıştı. 1950’lerde yükselen eşcinsellik dedikoduları üzerine, Amerika’da “Comics Code Authority” kurulmuş, Batwoman (1956) ve Bat-Girl (1961) karakterleri yaratılmış ve Batman hikâyelerinin daha basit konularda devam etmesi ile Batman ve Robin’in eşcinsel olduklarına dair iddialar çürütülmüştü.