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Yaşam

İLK EŞCİNSEL MAĞARA ADAMI BULUNDU ANKARA (A.A)

07 Nisan 2011 20:02

-İLK EŞCİNSEL MAĞARA ADAMI BULUNDU ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - Arkeologlar, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'ın bir banliyösünde yaptıkları kazılarda dünyanın ilk eşcinsel mağara adamı olduğuna inandıkları bir iskelet buldu.  5 bin yaşındaki iskeletin Bakır Çağı'nda MÖ 2900-2500 yılları arasında yaşayan bir erkeğe ait olduğunu, ancak iskeletin bu çağda yaşamış kadınlara ayrılan mezarlardan birinde bulunmasının, bu erkeğin eşcinsel ya da transeksüel olma ihtimalini güçlendirdiğini belirten arkeologlar, bu erkeğin diğer kadınlar gibi çömlekleriyle ve takılarıyla gömülmüş olduğuna dikkati çektiler. Arkeologlar, iskeletin başının kadınlarınki gibi doğuya baktığını ve sol tarafa yatırılmış olduğunu da kaydettiler. Bakır Çağı'ndaki cenaze törenlerinin çok ciddiye alındığını, bu erkeğin kadınların mezarına yanlışlıkla gömülme ihtimalinin bulunmadığına işaret eden arkeolog ekibinin lideri Kamila Remisova Vesinova, bu erkeğin büyük ihtimalle eşcinsel ya da transeksüel olduğunu söyledi. Arkeolog Katerina Semradova da basın açıklamasında, arkeologların daha önce de benzer bir vakayı ortaya çıkardıklarına değinerek, Mezolitik dönemden bir kadın savaşçının bir erkek gibi gömüş halde bulunduğunu bildirdi. Bakır Çağı'nda erkekler geleneksel olarak sağ taraflarına ve başları batıya bakacak şekilde gömülüyor. Bacakları dize çekilmiş ve kolları kavuşturulmuş haldeki erkekler, mezarlarına silahları ve aletleriyle birlikte yerleştiriliyor. Ölenin aç kalmaması için mezarına yiyecek de bırakılıyor.  Erkeklerin tam aksine gömülen kadınların mezarlarına da çömlekler, dişten yapılmış kolyeler ve bronz küpeleri bırakılıyor.

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